Байрактар: В энергетическом сотрудничестве Турции и Азербайджана открывается новая страница

В сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в энергетической сфере открывается новая страница.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар в интервью агентству "Анадолу".

Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность передачи электроэнергии, производимой в Азербайджане, в частности, возобновляемой энергии, в Турцию через Грузию и Нахчыван: "Конечно, мы хотим соединить эту линию с европейским рынком".

Министр также сказал, что Турция в этом году будет принимать встречу министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ): "Мы планируем превратить продолжающееся двустороннее сотрудничество с Азербайджаном в многостороннее сотрудничество и таким образом расширить экономическое взаимодействие".

Подчеркнув, что Южный газовый коридор, обеспечивающий транспортировку природного газа из Каспийского моря сначала в Турцию, а затем в Европу, является проектом мирового масштаба, Байрактар отметил, что это было реализовано благодаря сильной политической воле лидеров двух стран.

"Наша цель - увеличить пропускную способность TANAP с 16 миллиардов кубометров до 31 миллиарда кубометров. Турция, как всегда, готова выполнить свою роль как важный рынок и центр природного газа. Транспортировка азербайджанской нефти через Турцию по линии Баку-Тбилиси-Джейхан вносит значительный вклад в мировые нефтяные рынки", - добавил А.Байрактар.