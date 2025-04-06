CNN: противники хуситов готовят проведение наземной операции в Йемене

Противники движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" готовят проведение в Йемене наземной операции.

Об этом сообщил со ссылкой на дипломатические источники телеканал CNN.

По его сведениям, операция, проведение которой, вероятно, начнется с юга и востока страны, может получить поддержку с моря со стороны США и Саудовской Аравии в том числе для того, чтобы установить контроль над портом Ходейда.

Аналитики, указывает телеканал, полагают, что от США в наземной операции может принять участие лишь небольшое число сил специального назначения, основными задачами которых станут целеуказание и корректировка авиаударов.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.