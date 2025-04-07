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53 семьям, переселенным в Суговушан, вручены ключи от квартир - ФОТО

First News Media18:15 - Сегодня
53 семьям, переселенным в Суговушан, вручены ключи от квартир - ФОТО

Сегодня в рамках программы Великого возвращения в село Суговушан Агдеринского района были переселены 53 семьи - всего 185 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бывшим вынужденным переселенцам были вручены ключи от новых квартир в их родном селе и семьи разместились в новых домах. Таким образом, в целом общее количество переселенных в село Суговушан семей достигло 126.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов пожелал счастливой жизни бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся на свои земли. До внимания жителей было доведено, что созданы все условия для обеспечения занятости населения.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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