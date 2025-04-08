Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное посредничество может предложить Азербайджан

Вашингтон может сыграть посредническую роль в потеплении отношений между Турцией и Израилем – на такой прогноз наводят результаты вчерашних переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Обсуждая в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке, лидеры коснулись напряженности в турецко-израильских отношениях, в частности, с призмы процессов в Сирии.

По итогам встречи Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль видит в США посредника, который мог бы помочь ему избежать конфликта с Турцией из-за Сирии.

«В Израиле не хотят, чтобы ситуация в Сирии стала причиной конфликта с Турцией, - цитируют главу израильского правительства турецкие СМИ. - У нас были добрососедские отношения с Турцией, но они ухудшились. Мы не хотели бы, чтобы кто-либо, в том числе Турция, воспользовался ситуацией в Сирии в качестве базы для атаки на Израиль».

По его словам, они с Трампом обсудили множество путей, которые бы позволили избежать конфликта Израиля и Турции из-за Сирии: «Мы не хотим конфликта, и мы обсуждали, как его избежать».

«Думаю, что у нас не может быть лучшего переговорщика с турками, чем президент Соединенных Штатов. Турция имеет хорошие отношения с США. У президента Трампа выстроены отношения с лидером Турции. Поэтому думаю, что никто, кроме президента США, не может найти лучший компромисс», - уверен израильский премьер.

В свою очередь, президент Трамп, отметив, что у него прекрасные отношения с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил, что может выступить посредником между Израилем и Турцией.

Трамп заявил, что поздравил Эрдогана с тем, что он сделал «то, чего никто не делал за 2000 лет - взял контроль над Сирией»: «Я сказал Эрдогану: Ты сделал то, чего другим не удавалось за 2000 лет. Ты взял контроль над Сирией». Он ответил: «Нет, это был не я», а я возразил, что, «нет, именно ты». И тогда он ответил: «Да, возможно, это действительно я».

«Я поздравляю Турцию. Она сделала то, чего никто не смог сделать. Эрдоган — очень сильный и умный человек. Это нужно признать. У меня отличные отношения с человеком по имени Эрдоган. Я знаю, что пресса злится, что мне нравится Эрдоган, но я люблю его, он любит меня, и у нас никогда не было никаких проблем», - отметил Трамп.

Выражая отношение к возможной посреднической миссии США в устранении напряженности в турецко-израильских отношениях, хозяин Белого дома сказал: «У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером. Думаю, мы можем решить все ваши проблемы с Турцией (по Сирии). Не думаю, что это будет проблемой». «Но мы все, и вы тоже (указывая на Нетаньяху), должны быть разумны в этом вопросе», - добавил Трамп.

В ходе встречи Трамп и Нетаньяху обсудили также ситуацию в Секторе Газа. Американский президент считает, что передача контроля над сектором Газа Соединенным Штатам стала бы позитивным фактором: «Это невероятный кусок важной недвижимости. И мне кажется, мы бы в это были вовлечены. Наличие там силы мира, подобной Соединенным Штатам, контролирующей сектор Газа и владеющей им, стало бы хорошим фактором».

С призмы актуальных тем мировой повестки интересно и анонсирование Трампом встречи представителей США и Ирана. По его словам, Вашингтон ведет прямые переговоры с Тегераном: «Мы ведем прямые переговоры с Ираном, и они уже начались». По словам главы Белого дома, в ближайшую субботу, 12 апреля, должна состояться «очень важная встреча напрямую, практически на самом высоком уровне».

При этом, президент США пригрозил Тегерану «большой опасностью», если сторонам не удастся заключить сделку: «Я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее». «Иран не может иметь ядерное оружие и, если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, что это будет очень плохой день для Ирана», - подчеркнул Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил запланированные переговоры Тегерана и Вашингтона в Омане, которая, по его словам, является «в равной степени и возможностью, и испытанием».

Прокомментировать содержание переговоров Трампа и Нетаньяху мы попросили известного политолога, доктора Университета регионоведения Хангук (Сеул), профессора Ровшана Ибрагимова.

«За короткое время это уже второй визит премьер-министра Нетаньяху в США. И если учесть, как интенсивно проходят их телефонные переговоры, то можно сказать, что обсуждение различных тем между двумя лидерами действительно идет весьма активно. И, как мы видим, Биньямин Нетаньяху всегда находит важным посещать США», - сказал эксперт.

«Конечно, здесь есть широкая повестка дня. Это, прежде всего, ожидание начала военных действий против Ирана, и это является ключевой темой. Кроме того, изменение ситуации в Сирии - также на общем фоне процессов на Ближнем Востоке. Следует также учесть, что в настоящее время США проводят операцию против хуситов в Йемене. И, хотя пока она ведется дистанционно, то есть с использованием авиаударов, вполне возможно, что будет проведена и наземная операция, которую также могут осуществить США», - отметил Ровшан Ибрагимов. По его мнению, все эти процессы крайне важны с призмы ситуации на Ближнем Востоке в целом.

«Одновременно должен отметить, что, как стало известно из СМИ, Трамп и Нетаньяху также обсуждали ситуацию, связанную с осложнением отношений между Израилем и Турцией. Я так понимаю, что Израиль не очень хочет портить отношения с этой страной, учитывая события в Сирии», - считает аналитик.

В этой связи он напомнил о распространенной вчера информации о гибели трех турецких инженеров в результате авиаудара, нанесенного израильскими военными самолетами по военной базе в сирийской провинции Хама: «Это тоже имеет значение в контексте ситуации. Как я понимаю, реакция Турции была относительно сдержанной и, как мне кажется, именно в свете предстоящей встречи между Трампом и Нетаньяху. То есть, Турция ожидала реакции как Израиля, так и США».

«В любом случае, я думаю, что и позитивный сигнал, исходящий от США, и положительные заявления Трампа об Эрдогане, о его личных качествах, говорят о том, что администрация Трампа - если сравнивать с администрацией Байдена - значительно более заинтересована в развитии отношений с Турцией. Что, в принципе, благоприятно для нас тоже», - подчеркнул политолог.

По его убеждению, хорошие отношения между Турцией и Израилем - это вопрос заинтересованности и Азербайджана, поскольку Баку поддерживает хорошие отношения как с Турцией, так и с Израилем. «Стоит также добавить, что в принципе Азербайджан, при необходимости, может предложить дополнительные посреднические усилия как Турции, так и Израилю, особенно если потребуется проводить так называемую «челночную дипломатию», - резюмировал Ровшан Ибрагимов.