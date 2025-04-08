Останки пропавшего в Азербайджане гражданина Индии направлены на экспертизу

Останки гражданина Индии, пропавшего без вести в Загатале, в настоящее время находятся на экспертизе в судебно-криминалистическом отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Как сообщил в интервью АПА генеральный директор Объединения Адалят Гасанов, после завершения экспертизы и установления личности покойного останки будут переданы в прокуратуру Загатальского района для дальнейших действий.

Напомним, что 9 февраля 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского РОП, в лесном массиве «Шамиловка», недалеко от села Джар Загатальского района были обнаружены останки, которые, предположительно, принадлежат гражданину Индии Маникантху Кондавеети (1993 года рождения), пропавшему без вести в мае 2022 года. Также были найдены личные вещи, включая сумку, банковскую карту и мобильный телефон.