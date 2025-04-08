Эмин Гусейнов: В Физулинском и Агдамском районах строятся новые школы и детские сады

В Физулинском и Агдамском районах строится пять школ и детских садов.

Об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на открытии 7-го Политического форума АДА на тему «К новому миропорядку», проходящего в Ханкенди.

Эмин Гусейнов отметил, что за годы оккупации территории Азербайджана были полностью разрушены. Однако проводимые в настоящее время строительные работы заложат основу для превращения Карабаха в важный экономический центр региона: «На освобожденных территориях мы видим только руины. Местами даже нет руин. Не осталось ни одного культурного объекта, ни одной нетронутой мечети, не оставили даже дерева. Все разграблено. Все это доказывает, насколько сложен процесс восстановления. В настоящее время Азербайджан продолжает реализацию ряда региональных инфраструктурных проектов. Здесь построены аэропорт, четыре водохранилища, две гидроэлектростанции, три основных трубопровода. Кроме того, запланировано строительство восьми жилых кварталов. Один из них уже построен. Кроме того, ведется проектирование и развитие сел. Проводятся работы на двух жилых массивах, одно из которых уже строится. Помимо проектов реконструкции, также есть культурно-исторические проекты. Среди них следует отметить реставрацию Джума-мечети в Агдаме. Она была единственным зданием, которое сохранилось структурно, но было полностью разрушено, поскольку в этой мечети содержали свиней и коров, она была превращена в хлев», - добавил Э.Гусейнов.

Источник: Азертадж