Центробанк Азербайджана оштрафовал «Азерпочт»

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО «Азерпочт», принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, а также должностное лицо Общества.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в ходе проверок, проведенных регулятором, были выявлены нарушения законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. На основании решений Сабаильского районного суда и Бакинского апелляционного суда на «Азерпочт» был наложен штраф в размере 50 тыс. манатов согласно статье 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Должностное лицо ООО, ответственное за соблюдение этих норм, оштрафовано на 10 тыс. манатов по статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 КоАП.