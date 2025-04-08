Кямран Алиев попрощался с Ханларом Велиевым - ФОТО

8 апреля под председательством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось мероприятие в связи с завершением срока полномочий заместителя генерального прокурора - военного прокурора Ханлара Велиева.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе мероприятия генеральный прокурор Кямран Алиев высоко оценил профессионализм, проявленный Ханларом Велиевым в течение его длительной и безупречной службы в правоохранительных органах, а также заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека, в частности, достижения в совершенствовании деятельности органов военной прокуратуры.

Ханлару Велиеву был вручен орден «За службу Отечеству» I степени, присвоенный согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 17 марта 2025 года.

На мероприятии также выступили начальники управлений Генпрокуратуры Натиг Гусейнов, Маир Аббасов, заместитель военного прокурора Шафаат Имранов и другие.

В свою очередь, Ханлар Велиев выразил искреннюю и глубокую признательность главе государства за присуждение высокой награды, а также поблагодарил за внимание и высокую оценку его деятельности в органах прокуратуры.

Отметим, что Ханлар Велиев родился в 1955 году, окончил юридический факультет Бакинского государственного университета с отличием в 1978 году и начал трудовую деятельность в органах прокуратуры. Он занимал должности старшего следователя и помощника прокурора города Гянджа, затем работал заместителем прокуроров Газахского и Шамкирского районов. В 1993-2000 годах занимал должность заместителя Генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 10 февраля 2005 года, Ханлар Велиев был назначен заместителем Генерального прокурора - военным прокурором и занимал эту должность до настоящего времени.

Является Почетным работником прокуратуры, кандидатом юридических наук. За годы службы был удостоен ряда наград как со стороны высшего руководства страны, так и Генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Ханлар Велиев награжден медалью «За военные заслуги», орденом «Флаг Азербайджана», орденами «За службу Отечеству» II и I степени, юбилейной медалью «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)», а также удостоен почетного звания «Заслуженный юрист».