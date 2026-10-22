В Узбекистане оштрафовали мужчину, запарковавшего Nexia-2 на крыше

Необычный и опасный случай курьёзной парковки произошёл на одном из строительных объектов в Узбекистане.

Как сообщает upl.uz, владелец квартиры в строящейся многоэтажке решил оригинальным способом решить вопрос с парковочным местом и затащил свой автомобиль Nexia-2 прямо на крышу здания.



Как выяснилось в ходе проведённой проверки, подъём автотранспорта на высоту был заранее согласован с лицами, ответственными за проведение строительных работ на объекте. Для подъёма машины привлекалась спецтехника.



Размещение автомобиля на перекрытиях недостроенного здания создавало прямую угрозу безопасности строителей, прохожих и целостности самих конструкций. В отношении ответственных лиц и организаторов неординарной «парковки» составлены административные протоколы. Все причастные привлечены к ответственности и оштрафованы за нарушение требований безопасности.