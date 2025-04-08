 Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

First News Media09:43 - Сегодня
Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступление против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Судебное заседание проходит в Бакинском военном суде.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
123

Актуально

Точка зрения

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской ...

Мнение

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Политика

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Политика

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

Политика

Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала возвращение общины Западного Азербайджана в родные края

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ирана посетит Азербайджан

Президент Германия прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Завершился визит президента Германии в Азербайджан - ФОТО

Президент ФРГ поделился публикацией из Азербайджана

Последние новости

Вниманию водителей: За это нарушение предусмотрен штраф в размере 60 манатов

Сегодня, 10:55

В Баку ребенку провели операцию по извлечению инородного тела из легких - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Около 70 стран попросили США обсудить снижение тарифов

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 10:40

Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала возвращение общины Западного Азербайджана в родные края

Сегодня, 10:35

«Эрдоган очень сильный и умный человек»: Трамп заявил Нетаньяху, что президенту Турции удалось достичь того, чего никому не удавалось за 2000 лет

Сегодня, 10:30

В Гейчае на поминках обрушился балкон: Пострадали несколько человек

Сегодня, 10:25

Азербайджанский участник «Евровидения-2025» выступил на вокальной дуэли «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 10:21

Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

Сегодня, 10:15

Минкультуры инициирует обучение для педагогов, не прошедших аттестацию - ФОТО

Сегодня, 10:10

В Грузии без вести пропала 21-летняя азербайджанка - ВИДЕО

Сегодня, 10:02

Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа примут участие в непрямых переговорах

Сегодня, 10:01

Трамп хочет помирить Турцию и Израиль

Сегодня, 10:00

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

Сегодня, 09:43

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Сегодня, 09:37

Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Сегодня, 09:31

Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном

Сегодня, 08:45

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской трагедии

Сегодня, 08:20

WP: Маск безуспешно просил Трампа пересмотреть ответные пошлины США

Сегодня, 08:15

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Сегодня, 00:02
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50