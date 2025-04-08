Вниманию водителей: За это нарушение предусмотрен штраф в размере 60 манатов

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям с призывом соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств и не парковаться на тротуарах.

Как сообщает 1news.az, в обращении отмечается, что Управление регулярно проводит контрольно-профилактические мероприятия для предотвращения ДТП с участием пешеходов и снижения числа аварий. Одной из основных причин таких ДТП является парковка автомобилей на тротуарах, предназначенных для безопасного передвижения пешеходов.

Несмотря на неоднократные предупреждения и административные меры, некоторые водители продолжают игнорировать правила и оставляют свои транспортные средства в пешеходных зонах. В результате пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Дорожная полиция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах запрещены. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде 2 штрафных баллов и штрафа в размере 60 манатов согласно статье 346.9 Кодекса об административных правонарушениях.

В заключение Управление Государственной дорожной полиции города Баку настоятельно призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в части остановки и стоянки, и не создавать препятствий для пешеходов, которые являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.