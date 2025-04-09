Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам

Мы поддерживаем наших друзей в Африке, когда они в этом нуждаются.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам. Большинство из них были странами африканского континента. Мы различными способами поддерживаем образовательные и медицинские программы», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ