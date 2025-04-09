У генконсульства РФ в Стамбуле в день переговоров России и США усилят меры безопасности

Турецкая полиция усилит меры безопасности у генконсульства России в Стамбуле, где 10 апреля ожидается второй раунд консультаций делегаций РФ и США.

Об этом сообщили ТАСС источники в местных правоохранительных структурах.

«Меры безопасности наверняка будут усилены», - сообщил собеседник агентства.

В генконсульстве РФ подтвердили информацию об усилении мер безопасности в связи с предстоящей встречей. «Да, планируется», - сказали в диппредставительстве.

В МИД РФ ранее сообщили, что российскую делегацию на консультациях возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

В Госдепартаменте США заявляли, что на встрече планируется обсудить работу дипломатических миссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и ситуация вокруг Украины в повестку консультаций не входят.

Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе». В дипведомстве добавили, что было «условлено продолжать диалог по данному каналу».