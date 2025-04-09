Захарова: РФ призывает Армению и Азербайджан не допускать шагов по эскалации на границе

Москва призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации напряженности на границе между странами.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия отслеживает ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье.

«Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки», - сказала Захарова.