Захарова: РФ призывает Армению и Азербайджан не допускать шагов по эскалации на границе
Москва призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации напряженности на границе между странами.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия отслеживает ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье.
«Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки», - сказала Захарова.
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