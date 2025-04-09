Кобахидзе: Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала «9 апреля» в центре Тбилиси проводят иностранные силы.

«Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой», - приводит слова Кобахидзе пресс-служба правительства республики.

Сторонники оппозиции провели всю ночь на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. У мемориала погибшим 9 апреля 1989 года в эти минуты проходит демонстрация, ситуация периодически обостряется.