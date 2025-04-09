Президент: Зависимость Азербайджана от международных финансовых институтов полностью устранена

Зависимость Азербайджана от международных финансовых институтов полностью устранена.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Мы приостановили отношения с Международным валютным фондом в первый период моего президентства. Что касается других финансовых институтов, мы, можно сказать, полностью остановили наше сотрудничество. Наш внешний долг составляет всего 5 млрд долларов США, что на 7 процентов ниже нашего валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о том, что мы не нуждаемся в иностранных инвестициях, финансировании», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ