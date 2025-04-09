Захарова: встреча Лаврова с Фиданом согласовывается

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Антальского форума может встретиться с турецким коллегой Хаканом Фиданом, этот разговор сейчас согласовывается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Могу в предварительном плане сказать, что в стадии согласования находится встреча с принимающей стороной, то есть с главой МИД Турции», - сказала дипломат на брифинге, рассказывая о предстоящих на Антальском форуме двусторонних контактах Лаврова.