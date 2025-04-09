Захарова: РФ надеется, что действия Турции приведут к стабильности в стране

Россия рассчитывает, что действия властей Турции приведут к достижению внутреннего согласия и стабильности в республике, заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Российская позиция остается неизменной и отражает принципиальный взгляд Москвы на выстраивание честных двусторонних отношений, - сказала дипломат. - Мы надеемся, что предпринимаемые турецкими властями действия будут способствовать достижению межнационального согласия и стабилизации обстановки в сфере безопасности как в самой Турции, так и за ее пределами».

«Турецкая Республика - это наш важный сосед, партнер, поэтому происходящее там не может нас не заботить. Мы считаем, что процессы в этой стране являются ее суверенным делом, - отметила дипломат. - Мы уважаем право Анкары самостоятельно определять подходы к решению вопросов, которые касаются внутриполитической ситуации».

Источник: ТАСС