Главком ВСУ: Российская армия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Российская Федерация фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Количество боев на всех основных направлениях возросло.

Об этом сказал главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью LB.ua.

По его словам, готовность России жертвовать большим количеством пехоты ради тактических побед кардинально не изменилась. Сегодня же российская армия продолжает стратегическую наступательную операцию с целью продвижения вглубь Украины - Донецкой и Луганской областей, а также частей Херсонской и Запорожской областей, создания буферной зоны на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что несмотря на все переговоры с целью завершения полномасштабной войны, Украина лишь наблюдает усиление интенсивности наступательных действий России.

«Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий Москвы на всех основных направлениях», - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ