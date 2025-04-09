Президент Ильхам Алиев на форуме АДА коснулся террористического акта, совершенного против посольства нашей страны в Иране

Президент Ильхам Алиев на состоявшемся в Университете АДА международном форуме также коснулся террористического акта, совершенного против посольства нашей страны в Иране.

«Конечно, мы не сможем забыть трагические события», - сказал глава государства, выразив уверенность, что произошедшее было организованным террористическим актом против Азербайджана.

Отметив, что с момента этого инцидента прошло два года, а виновный до сих пор не наказан, Президент заявил: «Для полной нормализации отношений между нашими странами, необходимо, чтобы этот террорист и те, кто за ним стоит, ответили перед судом и были наказаны».

Источник: АЗЕРТАДЖ