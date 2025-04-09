CineMastercard представлен ​​на конференции CinemaCon в Лас-Вегасе

CineMastercard представил Азербайджан в Лас-Вегасе, на ежегодной конференции CinemaCon, посвященной киноиндустрии, которая проводится для профессионалов в области кинопроизводства, дистрибуции и технологий.

С момента своего основания в 2011 году CinemaCon значительно развилась и расширилась, став крупнейшим и наиболее значимым событием для мировой киноиндустрии. Это мероприятие имеет поистине международный масштаб, привлекая участников из более чем 80 стран, что подчеркивает его важность и значимость.

На мероприятии собирались крупнейшие голливудские студии, режиссеры, актеры, продюсеры и представители других отраслей, связанных с кино, проходили презентации фильмов, выставки технологий, а также встречи, на которых обсуждались будущие тренды в киноиндустрии.

На конференции присутствовали директор сети кинотеатров CineMastercard (CinemaPlus LLC) Мурат Джамджи и председатель Наблюдательного совета Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros. Кроме того, представители ознакомились с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, а также были проведены встречи с руководителями компаний.

Во время выставки Мурат Джамджи и Заур Дарабзаде обсудили стратегии развития кинотеатров, новые технологические тенденции, инновационные решения и достижения.

CineMastercard стремится предоставить своим зрителям возможность смотреть фильмы в Азербайджане в день их мирового релиза.

Кинотеатр планирует продолжать внедрять новшества, стремясь занять лидирующую позицию в мировой киноиндустрии и всегда предлагать своим зрителям лучшее. С постоянно развивающимся подходом к технологиям и инновациям CineMastercard намерен укрепить свои позиции лидера в азербайджанской киноиндустрии.