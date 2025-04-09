«Грядет ураган, он затронет всех»: Эрдоган - о торговых войнах

Анкара рассчитывает, что торговые войны затронут Турцию в меньшей степени из-за предпринятых мер и экономической программы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«За последнюю неделю международные торговые войны перешли в новое измерение. Последствия «землетрясения» на рынках капитала еще не улеглись. Существует большая вероятность того, что некоторые крупные экономики вступят в рецессию. Мы создали сильную команду в экономике. Мы реализуем программу, которая решит экономические проблемы и сделает нас устойчивыми к потрясениям. В мире царит серьезная неопределенность, но у Турции есть сильная экономическая программа. Мы не ожидаем негативной ситуации в сфере торговли, производства и экспорта. Мы легче преодолеем этот период, поскольку являемся странами с низкими тарифами. Пусть наш деловой мир будет спокоен, а наши граждане сохранят спокойствие в своих сердцах», - сказал турецкий лидер, выступая в среду в парламенте.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.

Источник: РИА Новости