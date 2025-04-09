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Армянский депутат от правящей партии предстанет перед комиссией по этике

First News Media16:00 - Сегодня
Армянский депутат от правящей партии предстанет перед комиссией по этике

Аппарат Национального собрания Армении дал положительное заключение на инициативу создания комиссии по этике в связи с поведением депутата от правящей партии «Гражданский договор» Андраника Кочаряна.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе НС, вопрос в ближайшее время будет включен в повестку четырехдневки парламента, а основным докладчиком выступит депутат от блока «Честь имею» Тагуи Товмасян.

Напомним, что Андраник Кочарян в ходе брифинга 20 марта потребовал от руководителя службы новостей сайта Tribune.am Рипсиме Джебеджян отойти от него и «вытереть губы».

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