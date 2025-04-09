В Кыргызстане пресекли попытку госпереворота

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков и последующего госпереворота.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«ГКНБ в целях обеспечения безопасности, защиты конституционного строя и гражданских прав от посягательств и нарушений выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», - говорится в сообщении.