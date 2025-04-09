На встрече в Стамбуле российская сторона поставит вопрос возобновления прямого авиасообщения с США

В ходе встречи представителей России и США в Стамбуле российская сторона поставит вопрос возобновления прямого авиасообщения, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в преддверии нового раунда консультаций в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что встреча представителей России и США призвана помочь избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена.

Посол добавил, что в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности.

Представители России и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий и продвинулись в вопросе виз для дипломатов, также заявил Дарчиев.

Источник: РИА Новости