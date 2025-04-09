В США отреагировали на ответные пошлины со стороны КНР

Китай увеличил тарифы на американский импорт до 84%, вместо того чтобы «сесть за стол переговоров».

Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Думаю, это прискорбно, что Китай на самом деле не хочет вести переговоры. Китай должен сесть за стол переговоров», — сказал он.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

В Китае, в свою очередь, заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Источник: Gazeta.ru