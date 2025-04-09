Интернет-вымогателя приговорили к 3,5 годам

Житель села Гырыхлы Гёйгёльского района 32-летний Джавад Алиев, создавший в TikTok страницу аморального содержания с использованием фотографий незнакомой ему женщины, приговорен к 3,5 годам.

Было установлено, что Дж.Алиев, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, случайно увидел в социальной сети страницу Л.Абдуллаевой (имя условное). Он взял фотографии этой женщины и создал новую страницу с аморальным содержанием, написав, что встретился с этой особой за 100 манатов.

Узнав об этом, Л.Абдуллаева написала Джаваду и потребовала от него закрыть данную страницу. Однако он в обмен на деактивацию страницы потребовал послать ему жетон стоимостью $54, в противном случае пригрозил не только не удалить страницу, но и еще больше опозорить женщину.

После обращения в полицию по данному факту личность Джавада Алиева была установлена, в отношении него было возбуждено дело по статье 182 («Вымогательство путем угрозы») Уголовного кодекса АР.

Источник: Qafqazinfo