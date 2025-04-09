РФ и США договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий

Россия и США уже договорились в результате контактов президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о гарантиях банковского обслуживания своих дипломатических миссий, а также взносов Москвы в бюджеты международных организаций, включая ООН.

Об этом сообщил российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

«Благодаря открытому президентами окну возможностей уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и [других] международных организаций», - заявил посол.

Источник: ТАСС