Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США
Совет Евросоюза утвердил первый пакет пошлин на товары США, которые вступают в силу 15 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что эти тарифы вводятся в ответ на первый блок «американских тарифов на сталь и алюминий» и «начинают взиматься с 15 апреля».
По оценке агентства Bloomberg, тарифы будут действовать в отношении американского импорта объемом €21 млрд.
Источник: ТАСС
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