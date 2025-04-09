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Зима близко: ученым из США удалось возродить «страшных волков», вымерших больше 10 тысяч лет назад – ФОТО - ВИДЕО

First News Media19:14 - Сегодня
Зима близко: ученым из США удалось возродить «страшных волков», вымерших больше 10 тысяч лет назад – ФОТО - ВИДЕО

Американской компании Colossal Biosciences удалось вернуть к жизни вымерший около 13 тысяч лет назад вид волков — "Aenocyon dirus" (страшный волк).

Эти животные стали известны благодаря культовому сериалу "Игра престолов". Как отмечает The New York Times, процесс воспроизводства вымерших видов начался еще в 2021 году, и только сейчас стало известно о значительных успехах в этом направлении.

По словам ученых, "страшные волки" принадлежат линии, давшей начало обычным волкам, шакалам и африканским диким собакам. Их вид обитал в южной Канаде и США. Они охотились на лошадей, бизонов и, возможно, на мамонтов. "Страшные волки" и обычные серые волки практически идентичны, отличаются в основном габаритами и плотностью шерсти.

Однако "воскресить" этих волков было непросто. Изначально компания, связавшись с несколькими музеями в США, нашла череп возрастом 72 000 лет в Айдахо и зуб возрастом 13 000 лет в Огайо. Из этих образцов ученым удалось извлечь ДНК клетки. А уже в дальнейшем, посредством генной инженерии, биотехнологии, скрестив гены вида "Aenocyon dirus" с яйцеклетками современного серого волка, создали эмбрионы. Впоследствии эти клетки имплантировали в "суррогатных матерей" — собак больших пород.

"Получить совокупность генов было по-настоящему сложно, они (страшные волки) не жили в холодном климате, поэтому ДНК сохранилась не так хорошо", - отметила главная научная сотрудница компании доктор Бет Шапиро.

В результате долгих экспериментов в октябре прошлого года на свет появились два самца – Ромул и Ремус, а спустя три месяца - самка Кхалиси, названная так в честь одной из главных героинь сериала «Игра престолов». Также стало известно, что был еще четвертый не выживший щенок. При вскрытии выявили, что погиб он не от генетических мутаций.

Уже сейчас щенки значительно крупнее обычных волков своего возраста, их шерсть светлая и густая. У них очень пушистые хвосты и похожий на гриву волос на шее. Вес волчат превышает стандартный на четверть. Что, впрочем, неудивительно, поскольку их кормят высококалорийной пищей — говядиной, олениной и кониной. Удерживает их компания на неизвестном объекте в США площадью в 809 га. По словам главной научной сотрудницы Бет Шапиро, эти волчата – первый успешный случай прекращения вымирания.

Стоит отметить, что, несмотря на признание научным миром технологического прорыва Colossal Biosciences, зоологи все еще предполагают, что "страшные волки" — это лишь генетически модифицированные серые волки. Согласно доводам палеогенетиков, ДНК, извлеченная из окаменелых останков, слишком деградировала и повреждена для биологического копирования или клонировании. Генетик Адам Бойко из Корнеллского университета считает, что таких волков нельзя считать настоящими воскрешенными животными. Они не едят ту пищу, которой питались их древние сородичи, не проявляют их поведение и, вероятно, не унаследовали все важные гены, которые были у "страшных волков".

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