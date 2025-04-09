В Баку состоялось панельное заседание на тему «Призыв национальной памяти к суверенитету – факты геноцида и Западного Азербайджана» - ФОТО

В Сабаильском районе столицы в рамках Года Конституции и суверенитета прошло панельное заседание на тему «Призыв национальной памяти к суверенитету – факты геноцида и Западного Азербайджана».

В мероприятии приняли участие заместители главы Исполнительной власти Сабаильского района, сотрудники аппарата Исполнительной власти, представители Сабаильской районной организации партии «Ени Азербайджан», Наблюдательного совета и Правления Общины Западного Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, ученые, руководители районных учреждений, организаций и предприятий, представители районной общественности, а также студенты университетов, расположенных на территории района.

Вначале участники заседания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к бюсту великого лидера.

Была также организована выставка фотографий, отражающих культуру, географию и исторические реалии Западного Азербайджана.

Присутствующие минутой молчания почтили светлую память шехидов, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Далее состоялась демонстрация документального ролика, рассказывающего об исторической несправедливости, с которой столкнулся наш народ на своей древней и исконной земле — в Западном Азербайджане.

В своих выступлениях заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Камала Гашимова, председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, кандидат филологических наук, доцент Азиз Алекперли, председатель Наблюдательного совета Общины, доктор физико-математических наук, профессор Мисир Марданов, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи отметили, что Западный Азербайджан —земля наших предков, однако азербайджанцы неоднократно подвергались депортациям из этих мест, жестокой этнической чистке. Географическое расположение, историческая миграция, топонимика и многие другие факты неоспоримо подтверждают право Азербайджана на эти территории, на их историческое и культурное наследие. Сегодня Азербайджанское государство предпринимает последовательные шаги для международного признания исторических фактов и защиты наших национальных интересов.

Проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева решительная политика и новые геополитические реалии в регионе придают этому процессу еще более сильную правовую и политическую основу. В данном контексте вопрос возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан должен стать требованием международного права.

Затем панельное заседание продолжилось обсуждениями на темы возвращения в Западный Азербайджан, продвижения правды о Западном Азербайджане и так далее с участием заместителя председателя Правления Общины Западного Азербайджана, депутата Милли Меджлиса, доктора политических наук, профессора Хикмета Бабаоглу; председателя Женского совета Общины, депутата Милли Меджлиса, кандидата исторических наук Мелахат Ибрагимгызы; председателя Молодежного совета Общины и Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса Шахина Исмаилова; члена Правления Общины, председателя Кешишкандской районной общины, доктора филологических наук, профессора Махиры Гусейновой.

В завершение официальные лица ответили на интересующие участников мероприятия вопросы.