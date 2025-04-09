​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама Алиева еще раз подчеркнула важную роль Азербайджана на мировой арене

Как сообщалось, 9 апреля в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку».

Примечательно, что первый день форума, для участия в работе которого в Азербайджан прибыли более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из более чем 40 стран мира, прошел 8 апреля в Карабахском университете в Ханкенди.

Сегодня форум продолжил работу в Баку.

Глава государства, выступая на мероприятии, озвучил важные мысли, касающиеся страновой и региональной повестки, а также выразил свою позицию по наиболее актуальным вопросам международной политики.

Своим мнением о значении этого, уже ставшего традиционным форума, с 1news.az поделился проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде.

«Политический форум АДА проводится уже седьмой год подряд. Более того, были годы, когда он организовывался даже дважды.

На форуме проводятся широкие обсуждения региональной безопасности, усилий Азербайджана по установлению мира в регионе, происходящих процессов в мире и, конечно, ситуации вокруг Карабаха, а после исторической Победы в 44-дневной войне – масштабных восстановительных работ по восстановлению освобожденных земель.

Повышенный интерес участников вызывают также вопросы энергетики, транспортных коридоров, двусторонние и многосторонние отношения Азербайджана, его место на мировой арене, в международных организациях.

Нынешний форум был посвящен теме нового миропорядка, трансформациям, которые происходят сегодня в мире.

Хотел бы обратить особое внимание на важность тем, затронутых Президентом Ильхамом Алиевым в его выступлении.

Мысли, озвученные главой государства, большой интерес к его взгляду на ряд вопросов международной повестки еще раз свидетельствуют о том, каким авторитетом пользуется Азербайджан и его лидер на мировой арене, о ключевой роли нашей страны в региональном формате, ее геополитическом значении как связующего звена между Азией и Европой, как актора, вносящего значительный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы, как государства, усиливающего Тюркский мир и Исламский мир.

Учитывая, что форум уже приобрел традиционный характер, мы и в будущем планируем собирать его для обсуждения самых актуальных вопросов, волнующих международное сообщество», - сказал Фариз Исмаилзаде.