В Доминикане 79 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба - ВИДЕО

Число людей, погибших из-за обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго в Доминикане, увеличилось до 79.

Об этом информирует издание Diario libre, добавив, что в больницах с травмами находятся уже более 150 человек.

В то же время спасатели продолжают поиск людей под завалами, однако в последнее время выживших не обнаружено, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес.

В стране объявлен национальный траур по погибшим в клубе людям.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 8 апреля. В клубе Jet Set внезапно рухнула крыша. Превоначально сообщалось о 15 погибших. При этом о причинах обрушения строения до сих пор не сообщается.

Источник: KP.RU