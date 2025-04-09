«Звонят нам и целуют меня в з*д»: Трамп о странах, обращающихся к США из-за пошлин

Американский президент Дональд Трамп с пренебрежением отозвался о странах, которые обращаются к США с просьбой заключить торговые соглашения в связи с американскими пошлинами.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Так и есть. Они умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр», - сказал глава Белого дома, выступая в столице на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии, сообщает ТАСС.

«Мы не обязательно хотим заключать с ними сделку. Мы счастливы от того, что имеем, получая свои $2 млрд в день [с импортных пошлин], но они хотят заключить с нами сделку», - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что компании возвращаются в Соединенные Штаты и инвестируют триллионы долларов. Ранее Трамп рассказал, что более 70 стран обратились к США с просьбой заключить торговые соглашения.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.