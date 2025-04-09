Президент Ильхам Алиев: Визиты в Азербайджан экспертов из различных стран позволяют лучше узнать нашу страну

Такие мероприятия проводились несколько раз. Большая группа международных экспертов из разных стран посещает Азербайджан для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Все эти визиты помогают лучше узнать Азербайджан, почувствовать пульс страны.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Регулярные визиты международных экспертов на освобожденные территории после освобождения исторических территорий Азербайджана, конечно же, дают больше информации об истории нашей страны, об истории конфликта, о сегодняшних реалиях Азербайджана», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ