Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для 75 стран. В этот период, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, для них будет действовать тариф в 10%.

Одновременно для Китая, по словам Трампа, ввозные пошлины увеличиваются еще больше — со 104% до 125%. Это решение вступает в силу немедленно, заявил президент США, обвинив Китай «в отсутствии уважения к мировым рынкам».

Для каких именно стран в течение 90 дней будут действовать пониженные тарифы, Трамп не уточнил, сообщив лишь, что речь идет о государствах, которые ведут переговоры о торговых соглашениях с США и которые «ни в какой форме не выступают против США».