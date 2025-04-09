Трамп: США введут таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

Администрация Соединенных Штатов намерена ввести таможенные пошлины на импортную фармацевтическую продукцию.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник в столице на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

"Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введем тарифы на фармацевтическую продукцию, <…>. Наше преимущество перед всеми в том, что мы - большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию", - отметил американский лидер.

Источник: ТАСС