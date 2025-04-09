В Бельгии прошли слушания по предвзятому проекту резолюции об азербайджано-армянских отношениях

В Комиссии по внешним связям парламента Бельгии прошли слушания по проекту резолюции, касающемуся азербайджано-армянских отношений, отличающемуся предвзятым подходом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед членами комиссии выступил посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов, который дал разъяснения по многочисленным вопросам, основанным на армянской позиции и не отражающим текущие реалии в регионе.

В ходе обсуждений были затронуты такие важные темы, как право западных азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли, политика тотального разрушения, проводимая Арменией на ранее оккупированных территориях Азербайджана, проблема мин и судьба пропавших без вести граждан. Особо было подчеркнуто, что несмотря на признание Арменией нынешней реальности в регионе после 2020 года, некоторые парламентские институты европейских стран продолжают представлять ситуацию иначе, что оказывает негативное влияние на чувствительный процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол выразил готовность азербайджанской стороны к конструктивному диалогу по всем интересующим парламентариев вопросам. Он также выразил надежду на повторный пересмотр упомянутого проекта резолюции, который не служит делу устойчивого мира и развития двусторонних отношений между двумя странами.