​​​​​​​Скончался кот, известный в интернете как махачкалинский Хатико - ФОТО-ВИДЕО

В Санкт-Петербурге на передержке умер рыжий кот, прославившийся в сети как махачкалинский Хатико.

О смерти котика сообщили в Telegram-канале благотворительного фонда «Усатый-Полосатый».

В начале февраля история кота Хатико разлетелась по всему интернету. Жительница Махачкалы Хадижа Сайпулаева, первой обнаружившая кота, рассказала, что на протяжении семи лет он неустанно приходил на могилу хозяина. Вскоре в клинике в Махачкале у кота выявили пневмонию, воспаление уха, инфекционный перитонит (ФИП) и болезнь почек. Как только его состояние стабилизировалось, волонтеры отправили Хатико на лечение в Санкт-Петербург, откуда в дальнейшем кота удалось пристроить на передержку.

В новом доме он подружился с другими животными, сразу стал ходить в лоток. Таким образом благодаря стараниям неравнодушных людей и волонтеров Хатико смог прожить ещё два месяца после лечения, однако победить почечную недостаточность так и не удалось, и рыжий кот скончался в начале апреля.

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — прокомментировали смерть кота в благотворительном фонде «Усатый-Полосатый».

В фонде также отметили, что далеко не все люди поверили в историю Хатико и лишь немногие оказали ему помощь. Согласно рассказам волонтеров, их обвинили в том, что история выдуманная. А масла в огонь подлило и то, что администрация кладбища никак не подтвердила факт проживания рыжика у могилы. Позже агентство ТАСС разыскало и родственников человека, на чьей могиле лежал кот на видео. Это оказалась женщина, 1931 года рождения.

«На видео, которое распространилось в социальных сетях, изображена могила моей бабушки, но я об этой истории ничего не слышал, да и кота у нее такого не было», — поделился с агентством Закир Магомедов — родственник женщины, чью могилу показали на видео.

В ответ на обвинения активистка Хадижа Сайпулаева рассказала журналистам, что следила за Рыжиком, так она прозвала кота, аж с 2018 года.

«Я живу неподалеку и бываю на кладбище почти каждую неделю, навещаю могилу мамы. Сначала я подкармливала Рыжика, потом стала носить его домой, чтобы приучить к себе, но он снова возвращался на кладбище. Он всегда был рядом с одной могилой молодого человека. Кто это и как умер, я не знаю», – говорит активистка.

По ее словам, на момент съемки вирусного видео она была у могилы матери, и кот пришел к ней, из-за чего в кадр попало чужое захоронение.

Хадижа также отметила, что о Рыжике она поделилась на своей странице еще несколько лет назад. В ее социальной сети есть посты от 2022 года, где упоминается история с могилой, но тогда она не вызвала такого резонанса в интернете.

«Многие интересуются о судьбе Рыжика с кладбища. Он стабильно приходит утром и вечером покушать. Сопли и слезы уже не текут, чесотка почти вся сошла. Всем огромное спасибо за участие и переживание о его жизни», - писала Хадижа больше двух лет назад.

Однако несмотря на неугасающие споры о правдивости истории махачкалинского котика по кличке Хатико, волонтеры из фонда «Усатый-Полосатый» пообещали отдать дань уважения преданности рыжего кота. Прах животного перевезут в Махачкалу и похоронят на могиле хозяина, где он жил семь лет со дня его смерти.

Информация взята с открытых источников: ТАСС, КП, МК.ru

Хаджар Назарова