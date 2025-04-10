В Германии пересмотрели правила поддержки беженцев с Украины

Беженцы с Украины впредь не будут получать в ФРГ так называемые гражданские пособия (Bürgergeld), которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран.

Как передает ТАСС, об этом говорится в тексте коалиционного договора, который согласовали консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают гражданское пособие. Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом Bürgergeld, помимо того, что их размер выше стандартной материальной помощи беженцу на €103, является то, что их получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, гражданские пособия начисляют до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Кроме того, пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.

В тексте коалиционного соглашения говорится, что «беженцы с правом проживания в соответствии с «директивой о массовом притоке», которые въехали после 1 апреля 2025 года, должны снова получать выплаты согласно закону о предоставлении материальной помощи просителям убежища, если они в ней нуждаются». Впредь предполагается проводить последовательную проверку их потребностей.

Сейчас в Германии находятся примерно 1,25 млн украинцев. По данным немецких властей, около 700 тыс. из них получают Bürgergeld, причем примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.