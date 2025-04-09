Российско-американские консультации в Стамбуле пройдут в генконсульстве РФ

Второй раунд консультаций делегаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

"Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.

В МИД РФ ранее сообщили, что российскую делегацию на консультациях возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

В Госдепартаменте заявляли, что на встрече планируется обсудить работу дипломатических миссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и ситуация вокруг Украины в повестку консультаций не входят.

Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе".

В дипведомстве добавили, что было "условлено продолжать диалог по данному каналу".

Источник: ТАСС