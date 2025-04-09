Суд в США распорядился вернуть AP доступ в Овальный кабинет

Суд в США обязал Белый дом восстановить журналистам информационного агентства Associated Press (AP) допуск в Овальный кабинет, на борт президентского самолета Air Force One и в прочие помещения - если они будут открыты для других журналистов.

Федеральный судья Тревор Макфадден заявил, что, принимая такое решение, опирался на первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова и печати.

Он отметил, что согласно Конституции США, если правительство открывает двери для одних журналистов, оно не может закрывать их для других из-за их взглядов.

Для подачи апелляции правительству назначен срок до 13 апреля.

Напомним, что сотрудникам Associated Press запретили появляться в Овальном кабинете Белого дома и на «борту №1» в середине февраля из-за отказа редакции менять в своих публикациях название Мексиканского залива на Американский, несмотря на соответствующий указ Трампа. В пресс-службе Белого дома агентство обвинили в «дезинформации».

Из-за этого решения AP подало 21 февраля судебный иск против трех высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа - руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместителя Тейлора Будовича и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. В иске утверждалось, что отказ в доступе в Овальный кабинет и на борт президентского самолета нарушает первую поправку к американской Конституции, что теперь подтвердил и федеральный судья Тревор Макфадден.

Указ о переименовании залива, который назывался Мексиканским с XVI века, Трамп подписал в первый же день своего второго президентского срока.

Источник: DW