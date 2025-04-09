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Арт-центр Nine Senses создает гармонию духа, тела и разума - ФОТО

First News Media23:34 - Сегодня
Арт-центр Nine Senses создает гармонию духа, тела и разума - ФОТО

В арт-центре Nine Senses, расположенном в отеле JW Marriott Absheron, состоялась пресс-конференция, на которой широкой общественности были представлены программа и цели Nine Senses Fest 2025 – Второго Международного фестиваля духовных и телесных практик.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль организован совместно с партнерами Azerbaijan New Skill Academy – ANSA и пройдет в Баку с 2 по 4 мая при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses и президента Федерации йоги Азербайджана Лейлы Алиевой. В этом году фестиваль проходит под слоганом «От традиции к реализации», объединяя различные культуры и практики.

Уже второй год генеральным спонсором фестиваля выступает Azеrsun Holding.

В течение трех дней участников ждут: практики йоги и медитации, восточная и славянская медицина, суфийская философия, арт-терапия, суфийские и звуковые перформансы, концерты, ecstatic dance, нейрографика и женские практики баланса.

Приглашенные хедлайнеры фестиваля:

• Перукуа — «голос матери-Земли», соединяющая сакральное звучание и женскую силу

• Лев Иванов — целитель, мастер боевых искусств и автор методики «познай себя»

• Годжун Хуан — доктор традиционной китайской медицины в 7-м поколении, мастер Чжэнь-цзю

• Игорь Панков — антрополог, кандидат исторических наук, исследователь суфизма.

• Судхакар Дасс — представитель Vedanta Academy India, спикер.

Миссия фестиваля — гармоничное развитие духовного и физического потенциала человека, а также создание моста между современными и древними знаниями. Задачей фестиваля является объединение межкультурных знаний с местными традициями, обмен опытом между учителями.

В рамках Nine Senses Fest 2025 при поддержке Азербайджанской текстильной ассоциации также будет организована ярмарка, на которой представят продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Ярмарку организует Shoppingaz.az – платформа онлайн-шоппинга, объединяющая в себе более 200 брендов. Ярмарка станет прекрасной возможностью для продвижения местных брендов и установления прямого контакта с участниками.

Билеты на этот уникальный фестиваль уже поступили в продажу. Приобрести билеты можно, перейдя по ссылке: https://ninesenses.az/nsf25

Подробную информацию и полную программу мероприятия можно найти на официальной странице фестиваля: https://ninesenses.az/

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