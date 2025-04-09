ЕС введет 25% пошлины на экспорт США для удара по штатам, поддержавшим на выборах Трампа - СМИ

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения пошлин до 25% на широкий спектр экспортных товаров из США стоимостью около €22,1 млрд на основе импорта ЕС в 2024 году.

Они затронут прежде всего продукцию, в частности, грузовики, сигареты и мороженое, из американских «красных штатов», избиратели которых голосовали преимущественно за Республиканскую партию, сообщила газета Politico, на которую ссылается ТАСС.

В спектр включены, по данным издания, ознакомившегося со служебным документом ЕК, «cельскохозяйственные и промышленные товары, такие как соя, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, с целью нанесения удара по американским секторам, в наибольшей степени зависящим от трансатлантического экспорта». В целом пошлины ЕС должны затронуть экспорт «из красных штатов» на сумму до $13,5 млрд.

Инициаторы подобных пошлин, как отмечается в публикации, проявили «нестандартный подход в стремлении ударить по США так, чтобы нанести наибольший ущерб» стране.

Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам министерской встречи ЕС в Люксембурге, что Совет ЕС должен утвердить предложенные Еврокомиссией меры 9 апреля и введет их первый пакет в действие 15 апреля, остальные - 15 мая.