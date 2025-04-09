Президент Ильхам Алиев: Американо-азербайджанские отношения в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как кризисные
Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы.
Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
Глава государства отметил, что мы всегда хотели иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, которые являются сильнейшей страной в мире.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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