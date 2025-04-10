Секретарь Совбеза Армении опроверг слухи о скоплении азербайджанских сил у границы

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян всячески отрицает распространяемые в республике слухи о скоплении азербайджанских сил у границы.

На брифинге журналисты попытались выяснить у Григоряна, что происходит на границе и не закончится ли все военными действиями.

На вопрос о скоплениях азербайджанских сил у границы Григорян посоветовал не верить слухам.

Он отметил, что в случае появления достоверной информации о скоплении она будет доведена до общественности. Далее секретарь Совбеза поинтересовался у журналиста, откуда у него такие данные. Журналист в ответ заверил, что источник «надежный», на что Григорян выразил сомнение. «Попросите у вашего человека дать вам четкую информацию. Я предполагаю, что он такого не видел, потому что если бы видел, то и наши системы бы видели. Если будем видеть угрозы Армении, поделимся с общественностью», - подчеркнул Григорян.

Источник: News.am