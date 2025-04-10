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Иран пригрозил выдворением инспекторов МАГАТЭ

First News Media14:33 - Сегодня
Иран пригрозил выдворением инспекторов МАГАТЭ

Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выдворит всех инспекторов агентства из страны, если США и Израиль продолжат угрожать исламской республике применением военной силы.

Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани.

«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран, могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов Международного агентства по атомной энергии и прекращение сотрудничества с ним. Другой мерой может стать перемещение обогащенного [урана] в безопасные и неизвестные места на территории Ирана», - написал он в X, добавив хештеги #Трамп и #Израиль.

Источник: ТАСС

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