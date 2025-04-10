ЕС замораживает тарифы против США на 90 дней

Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы «дать шанс переговорам», однако, если переговоры провалятся, тарифы будут введены.

Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

«Мы приняли к сведению объявление президента [США Дональда] Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены», - написала она.

Источник: ТАСС