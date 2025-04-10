Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху поблагодарил Ильхама Алиева

Офис главы правительства Израиля опубликовал сообщение, подтверждающее проведение переговоров с представителями Турции, которые прошли 9 апреля в Азербайджане.

«Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху делегация по вопросам политики и безопасности во главе с начальником штаба национальной безопасности Цахи Анегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и силовых структур встретилась вчера вечером с турецкой делегацией», —говорится в официальном сообщении.

«Израиль благодарит Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности», – говорится в сообщении.