«Армении может не быть»: Симоньян о последствиях ухудшения отношений с Россией

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что в случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последняя может перестать существовать как государство.

Об этом она сказала на международном форуме «Евразия — территория традиционных ценностей».

«России будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. В этом весь ужас», — отметила Симоньян.

Напомним ранее премьер-министр РА Никол Пашинян отмечал, что принятие закона о начале вступления республики в Евросоюз не означает автоматического членства Армении в ЕС – подобное решение должно быть принято на референдуме. Позже он уточнил, что Армения «неплохо себя чувствует» в составе ЕАЭС, заинтересована в развитии отношений с Ираном, но при этом «определенная и чувствительная часть населения» хочет иметь европейский вектор для будущего страны.

Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Иревана из ЕАЭС.